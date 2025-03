Leite participa da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto em noite com apresentação da ópera Turandot

Um dos espaços culturais mais aguardados pelos gaúchos, o Teatro Simões Lopes Neto recebeu o público pela primeira vez nesta quinta-feira (27/3). A inauguração marcou a entrega definitiva do Multipalco Eva Sopher à sociedade, após 22 anos em construção. Para a conclusão das obras, o governo do Estado realizou, nos últimos seis anos, um investimento de R$ 24,5 milhões, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac).

O governador Eduardo Leite esteve presente na inauguração e disse que o espaço é um legado para a cultura do Rio Grande do Sul. “Este espaço não apenas vai permitir a encenação de espetáculos maravilhosos, como também vai ajudar na formação de novos talentos, com as salas de ensaio. Fizemos um grande investimento nos últimos seis anos, mas destaco também a contribuição de todos que fizeram parte desta jornada ao longo de mais de 20 anos. É um legado que fica para a cultura e a arte, tão importantes para a formação da consciência crítica, especialmente nos tempos em que vivemos”.

A secretária da Cultura, Beatriz Araújo, disse que o novo teatro nasce como um templo da cultura. ““Este lugar nasce para ser um verdadeiro templo da arte, da cultura e da expressão. Mais do que um edifício imponente, este teatro representa um compromisso com a criatividade, com os artistas e com o público que valoriza a magia do palco”.

Construído em terreno anexo ao centenário Theatro São Pedro, o complexo, agora finalizado, consolida a Fundação Theatro São Pedro como um dos maiores e mais completos centros culturais da América Latina, ocupando mais de 25 mil m² no Centro Histórico de Porto Alegre. O equipamento também conta com outros palcos, como o Teatro Oficina Olga Reverbel e a Concha Acústica, além das salas da Música, do Circo e da Dança.

"É um legado que fica para a cultura e a arte", afirmou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Em 1858, quando o Theatro São Pedro abriu suas portas, quem imaginaria que 167 anos depois ele continuaria de pé, a serviço de nossa cultura? Pois essa é a missão do complexo cultural, através de seus múltiplos espaços. O Theatro São Pedro é um marco na história da cultura do Rio Grande do Sul, assim como o Multipalco Eva Sopher está dividindo a história da cultura atual", destacou o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt.

A cerimônia de abertura do Teatro Simões Lopes Neto contou com ato solene, em que foi descerrada a placa comemorativa com o rompimento do laço de abertura do teatro. Logo em seguida, o público pôde assistir à estreia de Turandot, ópera em três atos do compositor italiano Giacomo Puccini, apresentada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) em parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) – vinculada à Sedac.

O espetáculo, criado especialmente para a inauguração, com direção cênica de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu, colocou em uso toda a estrutura do novo teatro, do fosso de orquestra, que teve sua capacidade máxima ocupada, com 60 músicos, a dezenas de artistas que subiram ao palco de 240m², entre o coro lírico de 45 vozes, solistas e bailarinos. Ao todo, mais de 200 profissionais participaram da produção.

A plateia lotou todos os 576 lugares do teatro em formato italiano, com 700m², que consegue receber encenações grandiosas e, ao mesmo tempo, manter a proximidade entre os artistas e o público. “Inaugurar as primeiras noites do Teatro Simões Lopes Neto com Turandot em montagem da Cors com a Ospa, uma ópera romântica, contando com uma média de 200 artistas em cena, não é abrir portas timidamente, é chegar dizendo ao que veio, apostar que este teatro vai nascer para grandes acontecimentos, para lotar de gente o palco e a plateia. A emoção do primeiro abrir de cortinas com a direção do aguerrido e talentoso Flávio Leite promete e certamente dará sorte para todas as produções que chegarem na sequência”, pontuou a diretora artística da Fundação Theatro São Pedro, Gabriela Munhoz.

Também na noite de inauguração, os convidados puderam conferir, na galeria do foyer, a exposição Multipalco Eva Sopher – Arquitetura – O LIVRO, que mostra os estudos dos arquitetos Julio Collares, Dalton Bernardes e Marco Peres, vencedores do Concurso Público de Projetos para o Complexo Cultural do Theatro São Pedro, em 1998.

Maior espaço do complexo cultural, o Teatro Simões Lopes Neto ampliará as possibilidades de montagens culturais a serem encenadas na cidade. O espaço pode abrigar produções complexas e diferentes formas de expressão artística, como música, teatro, circo e dança, como prevê a programação artística de inauguração, que tem outros nove espetáculos confirmados, com apresentações até o dia 11 de maio.

Realizada pela Sedac, por meio da Fundação Theatro São Pedro e da Associação Amigos do Theatro São Pedro, com patrocínio do Banrisul, a agenda de abertura do espaço abriga diferentes temáticas, além de homenagear o escritor e jornalista pelotense João Simões Lopes Neto, considerado o primeiro grande nome da literatura do Rio Grande do Sul e que foi o escolhido para nomear o novo teatro.

Turandot ainda terá outras três apresentações no local, de 29 a 31 de março, com ingressos já esgotados. Logo após, o teatro receberá, pela primeira vez na capital, o espetáculo de dança Uma Mulher Vestida de Sol, do Grupo Grial, de Recife. Fundado há quase três décadas pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna e pela coreógrafa Maria Costa Rêgo, o grupo estará em Porto Alegre para curta temporada, de 4 a 6 de abril. Todos os ingressos para a programação de inauguração estão à venda no site . Outras novidades podem ser acompanhadas pelas redes sociais .

Neste primeiro ano de atividades, o Teatro Simões Lopes Neto também será responsável por abrigar as demandas do Theatro São Pedro. O prédio foi fechado no último domingo (23/3) para passar por uma importante reforma para a implementação de seu Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e acessibilidade, e voltará a receber o público em 2026.