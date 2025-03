Prédio do Congresso fica iluminado de verde nesta sexta em campanha sobre a neuromielite óptica

O prédio do Congresso Nacional recebe iluminação na cor verde nesta sexta-feira (28) em alusão ao Dia da Conscientização sobre a Neuromielite Óptica (27 de março). A neuromielite óptica, também chamada de doença de Devic, é uma condição rara caracterizada pela inflamação do nervo óptico e da medula espinhal.

