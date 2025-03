Rede pública de ensino de Miraguaí, Tenente Portela e Independência são finalistas de concurso nacional

Três projetos educacionais desenvolvidos na rede pública dos municípios gaúchos de Miraguaí, Tenente Portela e Independência estão entre os finalistas do concurso Aprende Brasil Criativo, e podem ser premiados entre centenas de projetos inscritos por escolas de todo o país. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 3 de abril, em Curitiba, com a participação dos professores responsáveis por cada um dos projetos finalistas e dos secretários de Educação dos municípios cujas propostas foram selecionadas.

Em Independência, a Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado foi cenário para o projeto "Acampamento na Escola", desenvolvido com o G4. A proposta agora é finalista do Aprende Brasil Criativo na categoria "Educação Infantil". As professoras responsáveis, Rafaele Isabel Pellenz e Rosália Helena Budel Giacomelli, explicam que o objetivo era proporcionar às crianças a experiência de dormir fora de casa, incentivando-as a realizar sozinhas pequenas tarefas e cuidar de seus pertences. "Passar uma noite juntos ajuda a criar vínculos mais fortes entre crianças e professores, promovendo uma

Já em Tenente Portela, foi a turma do 1º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório que trabalhou o projeto “Meu lugar favorito”, finalista na categoria “Educação sensação de pertencimento e segurança no ambiente escolar. A experiência ajuda a criança a sentir-se mais segura ao passar uma noite longe dos pais, estimulando o desapego e a autoconfiança”, detalham. Na preparação para a experiência, os pequenos conversaram sobre o sono, as diferenças nas formas como os animais dormem e até como as pessoas dormem em outras partes do mundo. Também foram trabalhadas cantigas e histórias de ninar, medos e outros detalhes relacionados ao sono.

Já em Tenente Portela, foi a turma do 1º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório que trabalhou o projeto "Meu lugar favorito", finalista na categoria "Educação para a Sustentabilidade". Criado pelas professoras Ampenuela Marinesa Dutra Schossler e Ana Maria Penz. Depois de estudar os diversos tipos de moradia, materiais usados nelas e divisão dos cômodos, os estudantes produziram um livro com recortes de objetos de folhetos de loja, para mostrar o que há em cada cômodo de uma casa. As crianças também desenharam a própria casa e imaginaram como ela poderia ser sustentável, quais materiais poderiam reutilizar. "Os alunos pesquisaram informações sobre a localização e o endereço de sua moradia, para compreensão de seu lugar no mundo, e completaram um desafio de escrever o que havia em sua casa com cada letra do alfabeto", contam as professoras. Por fim, eles construíram uma maquete para mostrar aos colegas como são

suas casas, com o desafio de, para isso, usar apenas materiais recicláveis e trabalhar com a ajuda das famílias.

Esta é a 3º edição do concurso, promovido pela Aprende Brasil Educação. O objetivo é valorizar iniciativas criativas desenvolvidas nas escolas públicas brasileiras. Para a gerente de marketing e produto da Aprende Brasil Educação, Damila Bonato, esse reconhecimento é uma forma de agradecer aos educadores pela contribuição relevante para o ensino brasileiro. “Basear o ensino em vivências práticas e reais é o desafio que lançamos no Aprende Brasil Criativo. Queremos estimular boas práticas de ensino e aprendizagem e mostrar a todos a importância de trazer as crianças para experiências significativas ao longo da jornada escolar”, destaca.