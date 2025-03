Jeferson e Valcier garantem que Delegacia não sairá do município

A permanência da Delegacia de Polícia Civil em Barra do Guarita está próxima de um desfecho positivo. Essa foi a avaliação do deputado estadual Jeferson Fernandes (PT), do prefeito Valcier Balestrin (PT) e do vereador Gelci Luis Paschoali (PT) após reunião com o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), Fernando Sodré. O encontro ocorreu na manhã de quinta-feira, 27, em Porto Alegre, e selou um acordo para evitar a transferência da unidade para o município de Vista Gaúcha.

Durante a reunião, Sodré confirmou que havia um processo interno para a mudança da Delegacia, iniciado a pedido de Vista Gaúcha, que já havia oferecido um prédio para a instalação da unidade. No entanto, ele informou que a tramitação foi interrompida para garantir diálogo com Barra do Guarita. "Nosso objetivo é sempre manter a Delegacia onde está, desde que haja o apoio necessário por parte das prefeituras para garantir a estrutura adequada", explicou.

O prefeito Valcier Balestrin destacou que a Administração Municipal já se comprometeu a realizar as melhorias exigidas pela Polícia Civil. Entre Entre as solicitações, estão a ampliação do prédio para a criação de uma nova sala de atendimento, a construção de uma garagem coberta e o cercamento da unidade. Além disso, a Prefeitura está providenciando um estagiário de Direito para auxiliar nos serviços. "Nosso engenheiro já está projetando a obra, fazendo as medições, e prevemos ainda a construção de um novo telhado e a pintura do prédio", acrescentou.

Para reforçar a reestruturação da delegacia, o deputado Jeferson Fernandes anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. "Temos distribuído recursos para diversas finalidades no interior gaúcho, sempre visando a melhoria dos serviços à população. Apoiar essa obra significa fortalecer a segurança pública e garantir um bom atendimento à comunidade", ressaltou.

Os próximos passos incluem a devolução do processo interno de transferência à Delegacia local, a formalização dos compromissos firmados na reunião e, posteriormente, a assinatura do termo de convênio entre a Prefeitura e a Polícia Civil. "Fizemos um excelente acordo que trará tranquilidade à população de Barra do Guarita. Agradeço ao deputado Jeferson pela articulação, que foi fundamental para resolver esse impasse em favor da nossa comunidade", concluiu o prefeito Valcier.