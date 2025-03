Município doa refrigerador e congelador para a comunidade Tiradentes

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, sob a liderança do prefeito Locatelli e do vice-prefeito André, segue investindo no apoio e na valorização das comunidades do município. Desde o início da gestão, a administração tem focado em melhorias práticas para garantir melhores condições de vida e incentivar o desenvolvimento das localidades.

Entre as iniciativas mais recentes, a Prefeitura realizou a doação de um refrigerador, com capacidade de 411 litros, e um congelador, de 114 litros, para a comunidade de Tiradentes, no interior do município. A ação faz parte de um conjunto de investimentos voltados às comunidades, incluindo a distribuição de equipamentos, materiais de construção para reformas e adequações, além de eletrodomésticos essenciais para o funcionamento das entidades locais.

A doação reforça o compromisso da atual gestão em dar continuidade às iniciativas de apoio às comunidades, complementando os esforços da administração anterior. Segundo o prefeito, praticamente todas as localidades do município já receberam algum tipo de incentivo, demonstrando o comprometimento da Prefeitura com a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Nosso objetivo é valorizar as comunidades e garantir que, mesmo nas localidades mais afastadas, as entidades tenham acesso aos recursos necessários para manter suas atividades. Esse suporte não apenas melhora o dia a dia dessas comunidades, mas também fortalece sua sobrevivência e desenvolvimento”, destacou o prefeito.

A entrega dos equipamentos foi realizada pelo Secretário de Desporto, Lazer e Turismo ao representante da comunidade, Pedro Piffer. Com essa iniciativa, a Administração Municipal reafirma seu compromisso em seguir promovendo ações que impactem diretamente o bem-estar da população de Vista Gaúcha.

Com informações da Rádio A Verdade