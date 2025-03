Poder Legislativo de Tenente Portela realizará Sessão Solene no dia 31 de março

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela promoverá, no dia 31 de março de 2025, uma Sessão Solene para a entrega do Prêmio Mulher Destaque – edição 2025. A premiação, realizada anualmente no mês de março, reconhece mulheres que se destacaram por sua atuação e contribuição relevante para a comunidade portelense.

A solenidade acontecerá no Auditório Aurélio Porto, no Centro Cultural, a partir das 19h. Na ocasião, cada vereador prestará homenagem a uma mulher de sua escolha, destacando sua trajetória e impacto na sociedade. Além das homenagens, o evento contará com apresentações culturais e momentos de reconhecimento ao papel das mulheres na construção de uma comunidade mais justa e igualitária.

Toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento e celebrar o protagonismo feminino em Tenente Portela.