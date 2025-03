Emater e Prefeitura promovem capacitação sobre Nota Fiscal Fácil

Com o objetivo de capacitar agricultores e agricultoras de Miraguaí no uso do aplicativo Nota Fiscal Fácil e esclarecer dúvidas sobre Imposto de Renda e Previdência, o Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda – Setor Primário, promoveu mais uma etapa de capacitação nos dias 18 e 25 de março.

A formação foi ministrada pelo extensionista rural Roberto Ferreira, da Unidade de Cooperativismo da Emater de Ijuí, que orientou os participantes sobre o pleno manejo do aplicativo para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Barbosa Finck e da secretária da Fazenda, Kielin Botton. Durante a capacitação, a responsável pelo Setor Primário, Sileia Correa Meves, falou sobre a Nota Fiscal Gaúcha, o Programa Municipal de Educação Fiscal e destacou a importância da emissão de notas fiscais como ferramenta de cidadania e valorização da agricultura familiar.

A organização reforça que, desde o dia 3 de fevereiro de 2025, a emissão de notas fiscais eletrônicas passou a ser obrigatória para operações internas realizadas por produtores rurais que, em 2023 ou 2024, tiveram receita bruta superior a R$ 360 mil com a atividade rural.

No município de Miraguaí, mais de 100 produtores se enquadram nessa obrigatoriedade. A consulta sobre a situação pode ser feita diretamente junto ao Setor de Blocos da Prefeitura

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7