Associação de Municípios da Região Celeiro completa 55 anos com celebração

Uma cerimônia festiva marcou, na noite de quarta-feira, 26, as comemorações pelos 55 anos da Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro). O evento reuniu autoridades regionais e estaduais, e contou com a presença do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, além de secretários do Governo Estadual.

A Administração Municipal de Tenente Portela foi representada pelo prefeito Rosemar Sala; o vice-prefeito Claudenir Scherer; e os secretários Salete Bettio Sala (Planejamento e Políticas Estruturantes), Paulo Farias (Administração e Comunicação Social) e Jaqueline Balestrin (Finanças).

Na condição de segundo vice-presidente da Amuceleiro, o prefeito Rosemar Sala fez uso da palavra e enalteceu o protagonismo da entidade no desenvolvimento regional, ressaltando o papel estratégico da associação na articulação de políticas públicas e no fortalecimento dos municípios.

Durante o momento de homenagem aos ex-presidentes da Amuceleiro, Sala destacou a importância de todos os gestores que conduziram a entidade municipalista ao longo dessas cinco décadas e meia, consolidando sua relevância e compromisso com os interesses dos municípios da região.

Fundada em 20 de março de 1970, a Amuceleiro é atualmente composta por 21 municípios, que juntos somam uma população de aproximadamente 150 mil habitantes.

