Escola Municipal Salto Grande celebra 23 anos de dedicação à educação

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande, localizada no município de Derrubadas, comemorou na quarta-feira, 26, seus 23 anos de história. A data foi marcada por um dia repleto de atividades especiais que envolveram toda a comunidade escolar.

A programação contou com apresentações culturais, atividades de leitura e outras ações preparadas com carinho por alunos e professores. Um dos momentos mais aguardados foi a partilha do tradicional bolo de aniversário, que simbolizou o espírito de união, pertencimento e celebração da escola.

O prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier, acompanhado do vice-prefeito Cristiano Carvalho, participou das comemorações e fez questão de parabenizar toda a equipe escolar. Em sua fala, o prefeito destacou a importância da escola na formação de gerações e no papel fundamental que desempenha na construção de uma comunidade mais forte e consciente.

A Escola Salto Grande segue firme em seu compromisso com a educação pública de qualidade, valorizando o aprendizado, a cultura e a cidadania, e sendo motivo de orgulho para Derrubadas e região.