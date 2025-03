Chega a 144 o número de mortos em terremoto em Mianmar

Fonte: Correio do Povo

O terremoto também foi sentido na província chinesa de Yunnan, na fronteira com Mianmar, de acordo com o Centro de Redes Sísmicas da China (CENC), que calculou a magnitude em 7,9.

A onda sísmica também foi sentida em Chiang Mai. "Eu estava dormindo em casa. Corri para o mais longe que consegui do prédio, ainda de pijama", disse à AFP Duangjai, morador da cidade turística no norte da Tailândia.

Em Bangkok, prédios de escritórios e estabelecimentos comerciais foram rapidamente evacuados diante da potência do terremoto e algumas linhas de trem e metrôs suspenderam as viagens.

O terremoto também atingiu diversos pontos da Tailândia. Segundo informações da CNN, ao menos três pessoas morreram no país. Autoridades locais correm para resgatar 81 pessoas que estariam presas sob os escombros de um prédio em construção.

O sismo afetou estradas, com rachaduras profundas, derrubou prédios e destruiu a famosa Ponte Ava. O nível de devastação forçou a junta militar que governa o país a fazer um apelo incomum por ajuda internacional e declarar estado de emergência em seis regiões.

O terremoto de magnitude 7,7 causou destruição generalizada no país já devastado pela guerra e o número de mortos deve aumentar, disse o líder Min Aung Hlaing em um discurso transmitido pela mídia estatal.

