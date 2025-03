Resultado preliminar do curso de medicina é adiado para 27 de junho

A divulgação do resultado preliminar da Chamada Pública para Seleção de Propostas de Autorização de Funcionamento de Cursos de Medicina, no âmbito do Programa Mais Médicos, foi adiada para o dia 27 de junho de 2025. Inicialmente, a publicação estava prevista para esta sexta-feira, 28 de março.

A alteração no cronograma foi determinada pelo Governo Federal, conforme o Edital MEC nº 2, de 26 de março de 2025. Com isso, a homologação do resultado final, antes marcada para 30 de maio, passa agora a ocorrer em 29 de agosto de 2025.

Tenente Portela concorre a uma das quatro vagas destinadas ao Rio Grande do Sul, com proposta devidamente cadastrada pela UCEFF. O município integra a Região Caminho das Águas e conta com o apoio das outras 25 cidades que compõem essa região de saúde.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela