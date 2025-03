Secretaria do Meio Ambiente recebe comitiva da Alemanha para intercâmbio sobre turismo sustentável e educação ambiental

Fotos: Sarah Castro / Semae

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina (Semae) recebeu nesta sexta-feira, 28, a visita de uma comitiva alemã vinda da Baviera para discutir estratégias de turismo sustentável nos parques catarinenses e fortalecer ações de educação ambiental. A visita faz parte de um intercâmbio entre Santa Catarina e Alemanha, que compartilham desafios e oportunidades na gestão ambiental.

O encontro teve como objetivo principal a troca de experiências e a busca por modelos de sucesso aplicáveis às unidades de conservação de Santa Catarina. O secretário do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, destacou a importância dessa cooperação internacional. “A visita da comitiva da Baviera reforça o compromisso de Santa Catarina com o desenvolvimento sustentável. A Alemanha possui uma vasta experiência na gestão de parques e na implementação de práticas inovadoras de ecoturismo e educação ambiental. Essa troca de conhecimentos será fundamental para aprimorarmos nossas ações e fortalecermos a preservação dos nossos recursos naturais”, afirmou.

A visita foi organizada pelo Instituto Dell, que convidou a comitiva ao Brasil, e contou com a participação do diretor superintendente do Instituto, Rodrigo Cidade, além de toda a delegação alemã, composta por Mario Schmid, guarda e administrador do Parque Nacional da Floresta da Baviera; Carina Kronschnabl, representante do Parque Estadual da Floresta da Baviera; e Tereza Raith, responsável pelo Distrito de Regen nas parcerias voltadas à sustentabilidade e ao turismo.

O secretário adjunto da Semae, Guilherme Dallacosta, que também participou da reunião e esteve na Baviera no ano passado, destacou a importância da continuidade da parceria. “É muito gratificante ver que os laços que criamos continuam se fortalecendo e resultando em ações concretas. A troca de experiências entre Santa Catarina e a Baviera tem sido extremamente enriquecedora e acreditamos que esse intercâmbio trará ainda mais avanços para a educação ambiental e o turismo sustentável em nosso estado”, afirmou Dallacosta.

Durante o encontro, os representantes alemães apresentaram iniciativas aplicadas na Baviera para o manejo sustentável de parques e o engajamento da comunidade local na preservação ambiental. Entre os temas debatidos, estiveram as estratégias de controle do fluxo turístico, a capacitação de guias e gestores ambientais, e a implementação de programas educativos que envolvem tanto escolas quanto visitantes dos parques. O secretário da Semae distribuiu aos integrantes um kit com os brindes ecológicos produzidos pela secretaria, que são distribuídos durante as campanhas educativas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Santa Catarina tem se destacado no cenário nacional pela sua riqueza ambiental e pelo crescente interesse no turismo ecológico. O estado abriga unidades de conservação importantes, como o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e o Parque Nacional de Aparados da Serra, que atraem milhares de visitantes anualmente. Segundo a Semae, parcerias como essa são essenciais para garantir a conservação desses espaços sem comprometer sua biodiversidade.

Mario Schmid, um dos representantes da Alemanha, ressaltou a importância dessa cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. “A experiência alemã mostra que a educação ambiental dentro dos parques fortalece a relação entre comunidades locais e a natureza. Estamos aqui para compartilhar nosso conhecimento e aprender também com as práticas brasileiras”, destacou.

Além dos encontros institucionais, a comitiva alemã também visitou algumas unidades de conservação em Santa Catarina para conhecer de perto os desafios e potencialidades do ecoturismo no estado. Eles puderam conhecer empreendimentos sustentáveis, como o Eco Parque Cachoeira Papuã e o Eco Parque Cascata Véu de Noiva. Também conheceram a gestão do Parque Nacional São Joaquim, sob tutela do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além das experiências dos parques Nacional da Bodoquena e do Estadual de Pipa.

A expectativa é que esse intercâmbio resulte em futuras colaborações e na implementação de novas diretrizes para o desenvolvimento sustentável do turismo em áreas protegidas catarinenses. E ainda reforçar a busca do Estado por referências internacionais para aprimorar suas políticas públicas na área de meio ambiente e economia verde.