Pavilhão da Agricultura Familiar da 23ª Expoagro Afubra supera R$ 2 milhões em vendas

Pela primeira vez na história da feira, o Pavilhão da Agricultura Familiar da Expoagro Afubra superou os R$ 2 milhões em vendas. A feira terminou nesta sexta-feira (28/3), na localidade de Rincão del Rey, em Rio Pardo.

No total, os 216 empreendimentos que participaram do Pavilhão da Agricultura Familiar comercializaram R$ 2.355.901,95 durante os quatro dias de evento. O secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, comemorou o resultado e exaltou o trabalho das agroindústrias familiares. “Esses números indicam que estamos trabalhando no caminho certo, estimulando e promovendo os produtos desenvolvidos pelos agricultores familiares gaúchos”, comentou.

Em 2025, o pavilhão contou com expositores de 89 municípios do Rio Grande do Sul. Dos 216 empreendimentos, 93 eram liderados por mulheres, 50 por jovens e 42 participaram pela primeira vez. O Pavilhão da Agricultura Familiar foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater/RS-Ascar), pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra).

No geral, a Expoagro Afubra 2025 recebeu 118 mil visitantes e registrou cerca de R$ 385 milhões em negócios.

A data da 24ª edição da Expoagro Afubra também foi anunciada. O evento acontecerá de 24 a 27 de março de 2026.