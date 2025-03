Epagri abre inscrições para curso básico de piscicultura em Tubarão

SC conta com mais de 30 mil produtores de peixes – Foto: Kathia Cardoso

A Epagri está com inscrições abertas para curso básico de piscicultura que promove entre 13 e 15 de maio, no seu centro de treinamento em Tubarão. As inscrições são gratuitas para agricultores familiares catarinenses cadastrados no Pronaf, que terão direito a hospedagem e alimentação. Outros interessados poderão participar mediante pagamento dos custos. São 30 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas em um dos escritórios municipais da Epagri .

Emanuel Ramos Viquetti, extensionista rural da Epagri e organizador da atividade, explica que o curso é voltado para quem pretende iniciar na atividade. As aulas darão ao interessado uma boa noção no universo onde vai se inserir. “O aluno consegue ‘ver onde está pisando’, quais são os custos, o que envolve atividade”, explica ele.

O curso é composto por aulas teóricas e práticas. Entre os temas, os alunos vão conhecer modelos de produção, técnicas para construção e manutenção de viveiros, aspectos reprodutivos, planejamento da propriedade, manejo alimentar e nutrição dos animais. Também acontecerão visitas técnicas à propriedades produtoras da região de Tubarão. Confira a programação completa:

Foto: Reprodução/Secom SC

Profissionalização é o diferencial de SC

Segundo os dados mais recentes publicados no Observatório Agro Catarinense , em 2023 Santa Catarina produziu 53.881 toneladas de peixes, num crescimento de 4,2% em relação a 2022. Naquele ano a atividade ocupou 30.741 produtores. Cerca de 80% da produção é de tilápias, espécie na qual o Estado é o quarto maior produtor do país.

Todo esse volume de produção se dá a despeito das condições de relevo e de clima do território catarinense, que não são as mais favoráveis para a cultura. O diferencial está na profissionalização dos produtores . A Epagri aposta nessa estratégia há mais de 30 anos e vem intensificando os cursos de produção de tilápia em seus centros de treinamento de Joinville e Tubarão. Entre 2003 e 2023, a Empresa capacitou 781 produtores e técnicos em cursos básicos e avançados.

A possibilidade de obter renda elevada em pequenas áreas é um dos principais atrativos da tilapicultura. No Litoral Norte e no Litoral Sul de Santa Catarina, a margem bruta anual variou, em média, entre R$75 e R$120 mil por hectare em propriedades acompanhadas pela Epagri na safra 2023/24.

