Derrubadas decreta situação de emergência devido à estiagem

O município de Derrubadas declarou situação de emergência na sexta-feira, 28, em razão dos impactos causados pela estiagem. O decreto nº 15/25, assinado pelo prefeito em exercício, Cristiano Carvalho, reconhece os prejuízos ambientais, econômicos e sociais decorrentes da falta de chuvas.

De acordo com a administração municipal, a escassez de precipitações comprometeu as reservas hídricas locais, afetando o abastecimento de água e a produtividade agropecuária. A queda no nível de rios e lençóis freáticos tem agravado a situação, trazendo dificuldades tanto para os produtores rurais quanto para a população.

O prefeito em exercício destacou que a Prefeitura está mobilizando recursos e equipes para prestar assistência aos afetados. "Essa decisão é fundamental para enfrentarmos os desafios da estiagem. O decreto permitirá pleitear recursos estaduais e federais, além de viabilizar a realocação de verbas municipais para atender às necessidades mais urgentes da população", ressaltou Carvalho.

A administração segue monitorando a situação e orienta a população sobre o uso consciente da água, enquanto busca alternativas para minimizar os impactos da estiagem.