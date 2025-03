Lideranças indígenas cumprem agenda em Brasília e reforçam demandas das comunidades

Durante a última semana, o Cacique Valdones Joaquim, da Terra Indígena Guarita, e o Cacique Marciano Inácio Claudino, da Terra Indígena Serrinha, cumpriram uma intensa agenda de audiências em Brasília. A comitiva também contou com a participação do secretário de Esporte, Lazer e Cultura de Redentora, Leomar Ribeiro, dos vereadores indígenas Gilmar Kaingang e Elizeu Cláudio, além de Daniela Kaingang e Paulo Ribeiro.

O grupo participou de reuniões em diversos ministérios e com parlamentares para fortalecer pautas indígenas e apresentar demandas das comunidades. Um dos momentos mais significativos da visita foi a entrega oficial dos convites para a Festa dos Povos Indígenas, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de abril, na Terra Indígena Guarita.

A mudança de data do evento foi necessária para alinhar com a agenda de autoridades confirmadas. Entre os nomes já garantidos está Edegar Pretto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que realizará a primeira entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena no estado do Rio Grande do Sul, beneficiando diretamente os povos indígenas da região.

A deputada federal Maria do Rosário também confirmou presença e fará a entrega simbólica de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, destinada à construção de um Centro de Referência para o Instituto Sãpe, da Terra Indígena Guarita. Os deputados federais Heitor Schuch e Osmar Terra também estarão presentes para anunciar novos recursos destinados por emendas parlamentares.

Além disso, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), representado pelo secretário de Direitos Territoriais, participará das comemorações, reafirmando o compromisso institucional com os direitos e o fortalecimento das comunidades indígenas.

Assessoria de comunicação da Terra Indígena Guarita