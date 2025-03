Miraguaí instala novas lixeiras para reforçar limpeza urbana

Com informações da Planeta FM 102.7

A secretária de Serviços Urbanos, professora Cristie Becker, destacou a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa e organizada. “Estamos mobilizando os moradores para que descartem o lixo corretamente dentro das lixeiras e respeitem os dias da coleta. Essa ação é fundamental para a preservação do meio ambiente e para manter a cidade cada vez mais bem cuidada”, ressaltou.

A Prefeitura de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, iniciou a instalação de novas lixeiras em pontos estratégicos da cidade, facilitando a separação correta do lixo seco e orgânico.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.