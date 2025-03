Prefeitura aposta na locação de carros para otimizar recursos públicos

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

O prefeito Neco destacou a importância de disponibilizar veículos em boas condições para que as secretarias realizem seus serviços de forma mais eficiente. “Nosso compromisso é oferecer estrutura adequada para que as equipes possam atender melhor a população”, afirmou.

O aluguel de veículos via licitação representa economia para os cofres públicos, pois os custos com manutenção, seguro, rastreamento, IPVA, troca de pneus e substituições em caso de necessidade são de responsabilidade da locadora contratada.

Além do veículo para a Saúde, o município aguarda a chegada dos outros três automóveis:

Segundo o prefeito Leonir Hartk (Neco), os veículos foram destinados prioritariamente à Secretaria Municipal de Saúde, visando aprimorar o atendimento à comunidade. Na última sexta-feira, 28, a pasta recebeu uma caminhonete Renault Oroch, que será utilizada no transporte de profissionais, no deslocamento de usuários e nos atendimentos domiciliares.

A Prefeitura de Miraguaí realizou a locação de quatro veículos para atender diferentes secretarias municipais. A contratação ocorreu por meio de pregão eletrônico, garantindo transparência e eficiência no processo.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.