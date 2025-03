Sicoob Creditapiranga impulsiona Educação Financeira na 13ª edição da Global Money Week

A preocupação com a educação financeira tem se tornado cada vez mais relevante. Diante desse cenário e com o compromisso de fortalecer a conscientização financeira, o Sicoob Creditapiranga participou da 13ª edição da Global Money Week (GMW), uma campanha global promovida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que incentiva a educação financeira entre crianças e jovens.

A Global Money Week 2025 aconteceu entre os dias 17 e 23 de março. Com o tema deste ano – “Pense antes de seguir, seu futuro financeiro agradece por refletir” – a campanha reforçou a importância do planejamento e da tomada de decisões financeiras conscientes. O Sicoob Creditapiranga através de diversas atividades como palestras, contação de histórias e campanhas educativas nas redes sociais, impactou aproximadamente 8 mil pessoas.

O Diretor Administrativo e de Riscos do Sicoob e Educador Financeiro Gilvane Kern, ressalta que o objetivo destas ações é capacitar as pessoas a administrar suas finanças de forma consciente, assim como ajudar crianças e jovens a compartilharem seus conhecimentos com suas famílias. " O Sicoob dedica-se a uma gama diversificada de programas de educação financeira, ciente da urgência de promover uma mudança de paradigma, sobretudo entre as camadas mais jovens da população. Nossa meta é criar a adoção de comportamentos que conduzam a práticas financeiras mais conscientes, ressaltando o planejamento, o empoderamento e o consumo sustentável como fundamentos essenciais desse processo transformador", destaca Gilvane.

Educação Financeira no Sicoob

Além da participação na Global Money Week, o Sicoob, por meio do Instituto Sicoob, disponibiliza diversas soluções gratuitas de educação financeira para toda a população. Entre elas, destacam-se:

Se Liga Finanças ON: plataforma digital que oferece os cursos “Finanças Pessoais” e “Finanças para MEI”. A ferramenta permite que os usuários aprendam sobre finanças, interajam com outros participantes e recebam um certificado ao concluir os cursos. Acesse: seligafinancas.institutosicoob.org.br.

Clínicas Financeiras Virtuais: serviço de consultoria financeira gratuita, individual e on-line. Os atendimentos são conduzidos por voluntários do Instituto Sicoob, preparados para esclarecer dúvidas sobre finanças. Para agendar uma consultoria, basta acessar clinicasfinanceiras.institutosicoob.org.br, realizar o cadastro, escolher um orientador financeiro e marcar um horário.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob Creditapiranga