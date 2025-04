Projeto suspende norma do Ministério da Saúde sobre vacina contra Covid-19 para crianças

Segundo os deputados, um documento da OMS de 2023 afirma que a vacina em menores de 18 anos não reduz a transmissão do vírus.

O texto foi apresentado pelo deputado Dr. Frederico (PRD-MG) e outros cinco parlamentares . Eles argumentam que a instrução do ministério vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre imunização de crianças contra a Covid-19.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 31/24 suspende trecho da instrução normativa do Ministério da Saúde de 2024 que incluiu a vacina contra a Covid-19 no calendário vacinal de crianças a entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias.

