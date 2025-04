Governo inicia entrega de 40 mil chromebooks para escolas da Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), iniciou a entrega de 40 mil chromebooks para escolas da Rede Estadual. Com previsão de ser concluída até o final de abril, a ação complementa as 60 mil unidades que já foram distribuídas entre janeiro e fevereiro. Com isso, serão destinados ao todo 100 mil novos equipamentos para o ano letivo de 2025, em um investimento total de R$ 128,9 milhões.

Da nova remessa, 3.700 unidades serão destinadas para os professores, 35.130 para 1.032 escolas e 1.170 serão mantidas como reserva técnica, caso sejam necessárias substituições. Para organizar a distribuição, foram levados em consideração critérios como as entregas já realizadas até então e as solicitações feitas pelas escolas. A meta da Seduc é assegurar uma proporção de um chromebook por aluno por maior tempo no futuro.

As Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) precisam agendar as datas de entregas com a empresa responsável pela logística, que está entrando em contato com cada regional.

Investimento na modernização

A primeira etapa da distribuição ocorreu entre o final de dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, quando foram entregues 60 mil chromebooks para as 30 CREs, que repassaram os equipamentos para mais de 1.550 escolas da Rede Estadual. Os recursos para a aquisição vieram do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Além dos chromebooks, a iniciativa incluiu a entrega de 3.600 desktops para 1.992 escolas, com investimento de R$ 14 milhões, e de mil televisores de 65 polegadas para 739 instituições, ao custo de R$ 2,2 milhões. O objetivo é modernizar as salas de aula e ampliar o acesso a ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem.

Inclusão digital na Rede Estadual

A primeira aquisição dos chromebooks ocorreu em 2020, no contexto da pandemia de covid-19, como forma de facilitar o ensino remoto e de ampliar a inclusão digital nas instituições da Rede Estadual. Desde então, com essa última entrega, a Seduc alcançou a marca de 200 mil chromebooks enviados especificamente para uso dos estudantes nas escolas.

O chromebook é um equipamento no formato de um notebook, que proporciona uma série de funcionalidades disponíveis em uma nuvem de dados, permitindo que estudantes e professores compartilhem arquivos e acessem ferramentas digitais em plataformas e ambientes específicos para o ensino. Concebido pela empresa Google, o computador utiliza o sistema operacional Chrome OS.

As máquinas só podem ser acessadas por meio de um login próprio da Rede Estadual, cujo domínio é o @educar.rs.gov.br para servidores e escolas, e o @estudante.rs.gov.br para os estudantes da rede.

A vantagem é que os aparelhos são mais leves e com recursos simplificados, voltados para o acesso à internet, a ferramentas como o Google Sala de Aula e a aplicativos para desenvolvimento da aprendizagem.

Os equipamentos também possuem entrada USB e drive óptico, o que possibilita o uso de outros dispositivos, como pendrives e HD externos. As telas têm o tamanho de 11 polegadas, facilitando a portabilidade.