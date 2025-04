Com apoio do Estado, STU chega ao fim e consagra campeões das modalidades mais radicais

Chegou ao fim no domingo (30/3) a etapa de Porto Alegre de um dos mais importantes campeonatos de skate do mundo, o STU Pro Tour 2025. As provas que encerraram o evento, das modalidades Vert e Mini Ramp, foram financiadas pelo governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o Pró-Esporte RS, administrado pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em um investimento de R$ 800 mil.

Contando os dois finais de semana de competições, o STU levou quase 70 mil pessoas à Orla do Guaíba. Entre as atrações que arrastaram multidões para as apresentações, havia nomes de peso como Rayssa Leal, Augusto Akio, Luan Oliveira, Gabi Mazetto, Matias Dell Olio, Pedro Barros e Gui Khury.

Medalhista olímpico e campeão mundial, Augusto Akio, o Japinha, esteve presente no domingo e exaltou Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como umas das mais fortes comunidades do skate que existem no Brasil e até no mundo. “É uma honra estar participando de um evento desse tamanho, com atletas internacionais. É muito importante que se propague a palavra do skate,” completou o atleta.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, entregou o troféu para o campeão da modalidade Vert, Gui Khury -Foto: Ascom SEL

O titular da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, entregou o troféu para o campeão da modalidade Vert, Gui Khury, e para o campeão da Mini Ramp, Luizinho. “Há menos de um ano, a Orla do Guaíba estava debaixo d'água. Neste fim de semana, agora a encontramos cheia de vida. O que poucos sabem é que também sou skatista e vivi nos anos 1990 os preconceitos que o esporte sofria. É muito especial para mim que, décadas depois, pude trabalhar para trazer o STU para Porto Alegre. É um grande orgulho fazer parte desta história,” declarou o secretário.

A modalidade Vert (skate vertical) é uma das mais radicais do skateboard. Disputada em uma pista com mais de quatro metros de altura, o Vert é conhecido pelas grandes alturas atingidas pelos skatistas em manobras aéreas. O campeão Gui Khury obteve a nota 98, atingida anteriormente apenas por Bob Burnquist, uma das lendas do esporte.

A Mini Ramp é uma das modalidades mais democráticas do skate, praticada por crianças e adultos. A modalidade é praticada em pistas com paredes e transições em formato de “U” com paredes mais baixas. No feminino, a campeã foi a brasileira Raicca Ventura, com nota 92. No masculino, o vencedor foi Luiz Francisco, o Luizinho, com nota 94.

Na modalidade Mini Ramp, no masculino, o vencedor foi Luizinho, com nota 94 -Foto: Ascom SEL

Tanto a pista da Mini Ramp quanto do Vert foram construídas especialmente para as competições, que reuniram mais de 50 atletas somente no último final de semana. Também foi a primeira edição do STU na capital com a participação de skatistas estrangeiros, o que aumentou a competitividade do campeonato.

Incentivo ao esporte

O apoio do Rio Grande do Sul ao STU Pro Tour 2025 reforça o compromisso do Estado com o esporte e consolida sua posição como um dos principais destinos para competições de alto nível. Além das três edições anteriores do STU, o governo tem investido em uma série de eventos que movimentam diferentes modalidades e regiões.

Exemplos recentes incluem o Mundialito de Vôlei, realizado em Santo Ângelo, que reuniu equipes de todo o país; a Sul Special Cup, torneio internacional de beach tennis da categoria BT 400, o qual atraiu atletas de renome mundial; e o 65º Festival Hípico Noturno, campeonato esportivo da Brigada Militar com décadas de tradição.