SP tem queda em crimes contra a vida em fevereiro; estupros aumentam

Em fevereiro, os registros de homicídios intencionais, latrocínios e feminicídios no estado de São Paulo apresentaram queda em comparação ao mesmo mês do ano passado , segundo dados divulgados nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo do estado.

No mês passado, o estado de São Paulo registrou 202 homicídios dolosos, em que há intenção de matar. Esse número representou uma queda de 6,4% em relação aos 216 crimes registrados em fevereiro de 2024. Esse foi o menor patamar para o período desde o ano de 2001 , informou a pasta.

A quantidade de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, teve uma queda histórica, somando dez casos no mês, seis a menos que na comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a secretaria, esta foi a primeira vez, em 25 anos, que este crime teve uma incidência menor ou igual a dez ocorrências no segundo mês do ano. A maior queda foi registrada no interior paulista, que passou de sete para três roubos seguidos de morte.

Quanto aos feminicídios, 20 crimes foram confirmados em todo o estado no mês passado, sete mortes a menos do que o registrado em fevereiro de 2024.

Violência sexual

Apesar da queda no crime de feminicídio, os estupros continuam a crescer em todo o território paulista. Foram 1.201 denúncias registradas em fevereiro, contra 995 computadas no ano passado.

Segundo o governo paulista, os desafios para o enfrentamento da violência contra a mulher são inúmeros, principalmente quanto à subnotificação, já que muitas mulheres temem fazer as denúncias.

“O aumento das estatísticas, muitas vezes, não reflete um crescimento da violência, mas, sim, um avanço na coragem das vítimas em denunciar. Especialmente nos casos de estupro de vulnerável, temos percebido que muitas vítimas hoje são ouvidas com mais respeito e acolhimento, o que encoraja outras a se manifestarem”, disse a delegada Adriana Liporoni, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher.

“Essa queda [nos feminícidios], ainda que tímida, representa que as nossas ações de enfrentamento estão começando a dar resultados. Vejo esse dado como um reflexo do esforço coletivo. Ainda há muito a ser feito, mas qualquer vida preservada já é um avanço que precisa ser valorizado”, reforçou a delegada.

Roubos e furtos

O estado de São Paulo também apresentou queda nos casos de roubos em geral. Foram registradas 14.208 ocorrências, queda de 13,5% em relação ao ano passado. Segundo a secretaria, este foi o menor número para um mês de fevereiro desde 2001, quando teve início a série histórica.

Os furtos, por sua vez, passaram de 45.027 registros no ano passado para 44.982 neste ano.