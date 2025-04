Professores participam de formação do Aprende Brasil

Na terça-feira, 25, educadores de Derrubadas participaram de uma formação promovida pelo Aprende Brasil, voltada para diferentes níveis de ensino. O encontro reuniu professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano), proporcionando momentos de aprendizado e troca de experiências.

Durante todo o dia, os professores da Educação Infantil exploraram o tema "Mundo das Letras: explorando a leitura e a escrita usando a consciência fonológica com crianças pequenas por meio da ludicidade". A formação foi conduzida pela professora Katia Bocuti, que destacou a importância do ensino da leitura e da escrita de forma interativa e dinâmica.

Já os professores dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental participaram de atividades com a formadora Sarita Fortunato. Pela manhã, o tema abordado foi "Avaliação em larga escala e planejamento de ensino: elementos fundamentais na organização do trabalho pedagógico", ressaltando a importância da avaliação e do planejamento estratégico para o ensino. No período da tarde, o foco esteve nos Anos Iniciais, com a temática "Planejar é preciso", destacando a relevância do planejamento pedagógico e as possibilidades oferecidas pelo material didático e pela plataforma digital do Aprende Brasil.

O evento reforçou o compromisso com a qualificação dos educadores e a melhoria contínua da educação no município.