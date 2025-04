Aproveite o desconto e evite transtornos: pague seu IPTU antecipadamente

Os contribuintes de Tenente Portela já podem acessar as guias para pagamento do IPTU 2025 no site da Prefeitura: www.tenenteportela.rs.gov.br.

Quem optar pelo pagamento à vista até o dia 10 de maio terá 10% de desconto no valor total do imposto. Já para quem preferir o parcelamento, é possível dividir o valor em até seis vezes sem juros, com a primeira parcela vencendo em 10 de maio. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 68,00.

Como pagar?

Após emitir a guia no site da Prefeitura ou retirá-la no setor de Tributação, o pagamento pode ser realizado por diversos meios:

- Aplicativos bancários e PIX (QR Code)

- Caixas eletrônicos e agências conveniadas

Os bancos e locais credenciados para pagamento são:

- Banco do Brasil (somente pelo aplicativo ou caixa eletrônico)

- Banrisul (somente pelo aplicativo ou caixa eletrônico)

- Cresol (somente na cooperativa ou via PIX)

- Sicredi

- Sicoob

- Caixa Econômica Federal

- Casas Lotéricas

- Sintraf

- Alpha

- Rede Construir

Não deixe para a última hora! Antecipe o pagamento do IPTU, garanta o desconto e evite possíveis transtornos.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela