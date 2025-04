Cadastro anual de rebanho já está aberto

A Inspetoria Veterinária de Tenente Portela informa aos produtores e proprietários de animais bovinos, aves, suínos, ovinos, equinos e peixes que o Cadastro Anual de Rebanho teve início nesta terça-feira, 1º de abril, e seguirá até o dia 30 de junho de 2025.

Os produtores devem comparecer presencialmente à Inspetoria de Defesa Agropecuária de Tenente Portela para realizar a declaração. É necessário apresentar um documento com foto e informar a quantidade, o sexo e a idade dos animais para agilizar o processo.

Apenas após a declaração anual será possível a liberação do saldo do rebanho e a emissão do atestado sanitário. O não cumprimento dessa obrigação resultará no bloqueio da propriedade, impedindo a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs), além de sujeitar o produtor a penalidades conforme o Decreto 52.434/15.

Com informações da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Tenente Portela