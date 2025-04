Proposta proíbe empresa privada de ceder gratuitamente bens para órgão ou autoridade pública

Os recursos arrecadados com as multas serão destinados à educação pública.

Pela proposta, o descumprimento da regra acarretará as seguintes medidas:

O deputado Luiz Carlos Hauly (Pode-PR), autor do projeto, afirma que o objetivo é reforçar os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência na administração pública. “A utilização indevida dos bens [doados] pode gerar prejuízos ao erário e favorecer interesses particulares em detrimento do interesse coletivo”, disse.

O Projeto de Lei 371/25, em análise na Câmara dos Deputados, proíbe as empresas privadas de doar, ceder ou emprestar gratuitamente bem móvel ou imóvel para órgão ou autoridade pública.

