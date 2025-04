Realizado em 2022, Censo prevê mais divulgações ao longo de 2025

Realizado no segundo semestre de 2022, o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda prevê novas divulgações ao longo de 2025. O instituto anunciou esta semana o calendário de divulgação que se estende até o quarto trimestre do ano. Entre as estatísticas que serão conhecidas estão o número de pessoas com deficiência (PCD) e autistas.

O cronograma completo trará informações adquiridas por meio do questionário universal – aplicado em todas as residências – e dados do questionário ampliado, aplicado em amostras de domicílios de todo o país.

Os números que ainda serão de conhecimento da sociedade brasileira abrangem temas como educação, religião, fecundidade, nupcialidade, trabalho e rendimento, migração e deslocamento para estudo e trabalho. Ainda estão previstos mais detalhes sobre as populações quilombola e indígena.

O resultado do Censo 2022 começou a ser conhecido em junho de 2023. Desde então, o país tem informações atualizadas sobre sexo, cor, idade, alfabetização e características de domicílios. O IBGE mantém um site especial com um resumo dos principais destaques.

O que já se sabe:

O Brasil em 2022 tinha:

mais de 203 milhões de habitantes (203.080.756)

51,5% eram mulheres

pretos e pardos representando mais de metade da população

8,1% residindo em favelas

um em cada cinco domicílios com apenas um morador

0,54% dos domicílios com cônjuges do mesmo sexo

A última divulgação foi em fevereiro de 2025 e trouxe estatísticas referentes à educação, como a marca de 18,4% dos brasileiros adultos com ensino superior .

Brevidade e confiabilidade

A coordenadora do censo, Giulia Scappini, afirma que “o IBGE entende a necessidade de disponibilizar os dados do censo, que são balizadores para definições de diversas políticas públicas e privadas, com a maior brevidade possível”.

Ela acrescenta que o instituto inovou na estratégia de divulgação, “apresentando os resultados tema a tema, à medida que as etapas de tratamentos dos dados vão sendo finalizadas”.

Giulia Scappini pontua que já foram distribuídos mais de 25 produtos desde o fim da coleta do censo, com previsão de mais de uma dezena de publicações ao longo de 2025.

As informações obtidas pelos recenseadores passam por várias etapas internas que buscam garantir a adoção dos mais altos padrões de confiabilidade.

“Por conta da dimensão da investigação dos questionários do Censo, o tratamento dos dados é naturalmente uma etapa de grande complexidade. É preciso um olhar atento e cuidadoso sobre cada uma das informações coletadas, identificando inconsistências e validando os resultados”, diz a coordenadora.

Novos anúncios em 2025

A próxima divulgação prevista será no dia 17 de abril, quando serão reveladas estatísticas sobre as características urbanísticas do entorno dos domicílios.

Confira abaixo o calendário de divulgação trimestral elaborado pelo IBGE (o instituto faz a ressalva que, devido à complexidade das etapas de tratamento dos dados, poderão ser feitos ajustes no calendário).

Resultados do universo (todos os domicílios):

Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios – 2º trimestre de 2025

Quilombolas: Principais características das pessoas e dos domicílios, por situação urbana ou rural do domicílio – 2º trimestre de 2025

Unidades de Conservação – 3º trimestre de 2025

Questionário de abordagem em localidades indígenas – 3º trimestre de 2025

Etnia e língua indígenas – 3º trimestre de 2025

Favelas e Comunidades urbanas: Informações territoriais – 4º trimestre de 2025

Resultados preliminares da amostra (seleção aleatória de domicílios):

Pessoas com deficiência e Autismo – 2º trimestre de 2025

Religião – 2º trimestre de 2025

Fecundidade – 2º trimestre de 2025

Nupcialidade e família – 2º trimestre de 2025

Migração – 2º trimestre de 2025

Trabalho e rendimento – 3º trimestre de 2025

Deslocamentos para estudo e para trabalho – 3º trimestre de 2025

Resultados da amostra (seleção aleatória de domicílios):