Girão critica possível contratação de agência de publicidade pelo Senado

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (1), a possível contratação de serviços de publicidade pelo Senado para melhorar sua imagem. O parlamentar afirmou que a medida seria um desrespeito com a população e destacou que a Casa já possui estrutura suficiente para divulgação institucional.

—É inconcebível a possibilidade de contratação de serviço destinado à publicidade. O Senado já dispõe de uma competente — inclusive, [são] muito bem-preparados, os jornalistas da Casa — estrutura de comunicação, com câmeras modernas, equipamento do que existe de mais tecnológico. Sozinha, a nossa Comunicação Social responde pelo orçamento anual de R$ 50 milhões e dá conta do recado. Não tem que contratar emissora mais, fora, para melhorar a imagem do Senado, não. Vamos parar com isso! O dinheiro não aguenta desaforo, e o povo brasileiro está sofrendo, está sofrendo a gastança desse governo irresponsável, do STF fazendo licitações milionárias por bobagem— disse.

O senador lembrou que, em 2019, apresentou o PL 5.504/2019 , com o objetivo de disciplinar despesas com publicidade no âmbito do Poder Executivo, buscando reduzir valores e limitar seu uso a campanhas educativas e informativas. Girão mencionou que os gastos com publicidade no Ceará alcançaram R$ 1,2 bilhão em oito anos, durante os governos Camilo Santana e Elmano de Freitas, ambos do PT. Ele ressaltou que a prioridade deveria ser resolver problemas estruturais, como a crise de segurança pública no estado.

— É muito importante destacar que é cada vez mais simples e barato prestar contas junto à população, em função da abrangência das redes sociais. Eu sempre faço isso. Estou prestando contas do meu trabalho nas redes sociais e também das emendas parlamentares destinadas para o meu estado do Ceará. O importante é fazer o melhor uso possível desse poder em benefício do maior número de pessoas.