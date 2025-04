Câmara analisa MP que destina recursos para combate à seca e outras áreas; acompanhe

Os recursos são destinados ao pagamento de auxílio para pescadores; a ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia; enfrentamento da criminalidade; atenção à saúde; combate a incêndios; defesa civil; e segurança alimentar.

A Câmara dos Deputados deu início à Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Medida Provisória 1268/24 , que libera crédito de R$ 938,4 milhões para sete ministérios.

