Comissão de Desenvolvimento Urbano elege hoje presidente e vices

O que fazem as comissões permanentes Ao todo a Câmara tem 30 comissões permanentes. Elas são órgãos temáticos formados pelos deputados para debater e votar as propostas legislativas relacionadas a seus temas.

No ano passado, o colegiado foi presidido pelo deputado Eunício Oliveira (MDB-CE)

Criada em 1985, a Comissão de Desenvolvimento Urbano debate e vota proposições sobre urbanismo, uso do solo urbano, habitação, saneamento, transportes urbanos e infraestrutura das cidades, entre outras.

Foi convocada para esta quarta-feira (2) a reunião de instalação da Comissão de Desenvolvimento Urbano, às 10h, no plenário 16. Depois da instalação, serão eleitos o presidente e os três vice-presidentes da comissão.

