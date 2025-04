Projeto inclui capacitação tecnológica entre compromissos de política para ex-presidiários

Amom Mandel e Duda Ramos ressaltam que dificuldades na inserção dos egressos no mercado de trabalho resultam em reincidência criminal e exclusão social.

Entre os compromissos já previstos hoje, está a criação de programas de trabalho, de geração de renda e de inclusão de egressos no mercado de trabalho.

O Projeto de Lei 4460/24 inclui a implementação de programas de capacitação tecnológica para egressos do sistema prisional entre os compromissos dos municípios que participam da Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional .

