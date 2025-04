Alimentação saudável é tema de estudos na Escola Tenente

Ao longo do ano, outras atividades serão desenvolvidas, reforçando a relevância do tema para o bem-estar e a saúde dos alunos. Os diretores Max Auler e Elio Girardi parabenizaram o empenho dos estudantes e professores e destacaram que a Escola Tenente está sempre em busca de iniciativas que tornem o processo de aprendizagem dinâmico e significativo, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos.

Os estudantes participaram de uma programação diversificada, que incluiu estudos teóricos, exibição de vídeos informativos, pesquisas, contação de histórias, produções diversas, palestra com nutricionista e até mesmo a preparação de receitas saudáveis.

Durante o mês de março de 2025, as turmas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela realizaram diversas atividades sobre o tema Alimentação Saudável. O objetivo foi conscientizar os alunos sobre a importância de uma alimentação equilibrada, incentivar hábitos alimentares saudáveis e aprofundar o conhecimento sobre a origem e o valor nutricional dos alimentos.

