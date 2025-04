Comitiva de Derrubadas participa de seminário da FAMURS em Porto Alegre

O vice-prefeito de Derrubadas, Cristiano Carvalho, o procurador jurídico do município, Dr. John Gemelli dos Santos, e a vereadora Mara Andreia Pasquetti Gaviraghi representam o município no seminário "Desafios do Mandato 2025-2028", promovido pela FAMURS, em parceria com a União dos Vereadores do Brasil (UVB) e a Consultoria em Direito Público (CDP). O evento ocorre nesta terça e quarta-feira, 1º e 2 de abril, no Salão de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre.

A iniciativa reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, assessores jurídicos e secretários municipais para discutir temas essenciais da gestão pública, como terceirizações, judicialização da saúde, nova lei de licitações, pisos salariais, plano de carreira do magistério e regimes próprios de previdência.

Durante o evento, a comitiva de Derrubadas também se reuniu com o deputado federal Márcio Biolchi e a assessora Cristiane Lohmann, presidente estadual do MDB Mulher do RS, para tratar de demandas prioritárias para o município. Entre os principais temas discutidos, destacam-se investimentos na saúde, na agricultura e na infraestrutura urbana, com o objetivo de promover avanços significativos para a população de Derrubadas.