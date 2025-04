Professoras da Educação Infantil e Gestão Escolar de Derrubadas se aperfeiçoam pelo programa LEEI SUL

A educação infantil é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano, e o aperfeiçoamento profissional reflete diretamente na qualidade do ensino oferecido às crianças. Cientes dessa responsabilidade, professoras do município de Derrubadas participam quinzenalmente do programa LEEI SUL (Leitura e Escrita na Educação Infantil), uma iniciativa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, realizada na cidade de Tenente Portela.

O programa tem como objetivo qualificar as práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita na educação infantil, oferecendo formação contínua e suporte teórico aos educadores.

Durante os encontros, as participantes realizam oficinas, debates e atividades práticas, compartilhando experiências e explorando novas metodologias para despertar o interesse das crianças pelo universo da leitura e da escrita. A troca de conhecimentos entre profissionais de diferentes municípios fortalece a rede de ensino, possibilitando a adoção de estratégias mais eficazes em sala de aula.

A participação constante no LEEI SUL reafirma que o aprendizado é um processo contínuo e que a formação dos professores desempenha um papel essencial no desenvolvimento pleno das crianças.