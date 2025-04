Vencedores do sorteio municipal da Nota Fiscal Gaúcha – Março de 2025

Data do sorteio: 27/03/2025

Ganhadores da extração municipal:

1º Alex Ismael Apio – Derrubadas | Vale-compras de R$ 250,00

2º Luciane Mallmann – Derrubadas | Vale-compras de R$ 200,00

3º Neimar Valentim Laste – Derrubadas | Vale-compras de R$ 150,00

Parabéns aos vencedores! Continue solicitando o CPF na nota e participe dos próximos sorteios!

Por que participar da Nota Fiscal Gaúcha?

A Nota Fiscal Gaúcha (NFG) incentiva os consumidores a solicitarem CPF na nota fiscal em suas compras, trazendo vantagens tanto para o cidadão quanto para a comunidade.

- Concorra a prêmios em dinheiro nos sorteios estadual e municipal

- Mais investimentos em saúde, educação e segurança no município

- Possibilidade de apoiar entidades sociais com repasses financeiros

- Benefícios como descontos no IPVA para participantes cadastrados

Cadastre-se no site www.nfg.sefaz.rs.gov.br e aproveite! Quanto mais você participa, mais benefícios gera para a cidade.