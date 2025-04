A Prefeitura de Derrubadas informa que estão abertas as inscrições para a contratação emergencial de Agente Educacional. Os interessados devem acompanhar a publicação do edital, onde constam todas as informações sobre requisitos, inscrições e cronograma do processo seletivo.

Para mais detalhes, acesse o site da Prefeitura: www.derrubadas-rs.com.br