Capacitação gratuita sobre derivados da mandioca reúne moradores no CRAS

O CRAS de Miraguaí oferece regularmente cursos gratuitos em diversas áreas. Os interessados podem entrar em contato com a unidade para obter mais informações sobre as próximas capacitações disponíveis.

Durante as aulas, os participantes desenvolveram receitas doces e salgadas à base de mandioca, explorando seu potencial culinário e nutricional. Segundo a secretária de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, a iniciativa busca capacitar os moradores para aproveitarem melhor os produtos locais, contribuindo tanto para a alimentação saudável quanto para possíveis oportunidades de geração de renda.

Nos dias 26 e 27 de março, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí, em parceria com o SENAR, promoveu no CRAS o Curso de Derivados da Mandioca. A capacitação foi gratuita e aberta à comunidade, reunindo participantes interessados em aprender novas formas de preparo desse ingrediente.

