Administração Municipal realiza visitas técnicas em áreas urbanas e rurais

A Administração Municipal de Miraguaí vem realizando visitas a diferentes pontos do município para acompanhar obras e serviços em andamento. No dia 1º de abril, o prefeito Neco e o vice-prefeito Ricardo estiveram em áreas urbanas e rurais para avaliar intervenções na infraestrutura do bairro Esperança e no entorno da empresa Mais Frango, além de conversarem com moradores e trabalhadores locais.

As visitas têm o objetivo de monitorar o andamento das obras e identificar demandas prioritárias em setores como infraestrutura, agricultura e desenvolvimento econômico. O contato direto com a população também permite que a gestão municipal obtenha um retorno sobre os serviços públicos e possíveis melhorias a serem implementadas.

Além do acompanhamento de obras, a prefeitura tem buscado fortalecer o diálogo com produtores rurais, empresários e lideranças locais, ouvindo sugestões e analisando soluções para diferentes desafios enfrentados pelo município.

A administração reforça a importância de um acompanhamento constante das necessidades da cidade, visando aprimorar a qualidade dos serviços e o planejamento de novas ações voltadas ao bem-estar da população.

