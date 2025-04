Faro reforça importância estratégica de parcerias do Brasil com Japão e Vietnã

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta quarta-feira (2), o senador Beto Faro (PT-PA) registrou a recente agenda internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que incluiu visitas de Estado ao Japão e ao Vietnã. Segundo o parlamentar, os compromissos reforçam o posicionamento do Brasil como um ator relevante na política internacional e ampliam oportunidades comerciais, científicas e diplomáticas para o país.

— Estamos diante de visões de mundo completamente distintas. Nesse cenário, a agenda internacional do Brasil reafirma o seu compromisso com o multilateralismo e a colaboração global — afirmou Faro.

O senador ressaltou que as visitas geraram resultados concretos, como dez acordos bilaterais com o Japão, incluindo temas como transição energética, inovação e infraestrutura, além de tratativas avançadas para a venda de aeronaves da Embraer, no valor estimado de R$ 10 bilhões.

Em relação ao Vietnã, o senador destacou o crescimento expressivo do comércio bilateral, que passou de US$ 534 milhões em 2008 para US$ 7,7 bilhões em 2023, com meta de atingir US$ 15 bilhões até 2030. Foram firmados acordos nas áreas de defesa, meio ambiente e educação, além do fortalecimento da presença brasileira no Sudeste Asiático. Para o parlamentar, a diversificação de mercados reduz a dependência de poucos parceiros comerciais e impulsiona o agronegócio, a indústria e o desenvolvimento tecnológico.

Faro também destacou a relevância do setor agropecuário brasileiro e defendeu o equilíbrio entre as exportações e o abastecimento interno. Ele reforçou a importância de políticas públicas que garantam segurança alimentar à população e sugeriu que medidas como cotas ou taxações sobre exportações sejam avaliadas apenas em casos de risco ao mercado interno.