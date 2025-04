Cozinha Experimental da Epagri em Itajaí aprimora receitas para a oficina de pitaia

Novas receitas são testadas para incrementar o valor nutricional dos pratos (Fotos: Renata Rosa / Epagri)

O Centro de Treinamento da Estação Experimental da Epagri em Itajaí (Cetrei) vai oferecer em 15 de abril uma oficina culinária explorando o potencial da pitaia, mas, antes do evento, as extensionistas sociais fazem testes experimentais para tornar o que já era bom, excelente. A preocupação, desta vez, foi fazer versões mais saudáveis de preparos tradicionais, diminuindo os teores de açúcar e gordura. As vagas para a oficina já foram preenchidas.

A extensionista Geisebel Cristine Patricio trouxe a ideia de incorporar ao curso uma bebida refrescante à base de pitaia congelada, o smoothie, que tem consistência cremosa e não é alcoólica, misturada a um lácteo, como leite ou leite condensado, em quantidade moderada. Também foi testado bater a fruta congelada apenas com um pouco de água, o que fez ressaltar o sabor, que é suave e adocicado. O sabor surpreendeu. “Não precisa de açúcar nenhum”, afirmou Natália Kominkiewicz, gestora do Cetrei, que ministra a parte de doces da oficina.

O segundo teste foi com a receita de sorvete, originalmente feito com merengue (claras batidas com açúcar até o ponto de suspiro). Geisebel e o extensionista Marcio Nunes Palhano, que ministra a parte da panificação, testaram uma versão próxima ao sorbet (feito apenas com fruta), mas acrescido de um pouco de leite em pó para dar mais cremosidade.

A segunda versão do sorvete light incluiu duas bananas bem maduras, que dão corpo ao preparo e uma doçura a mais. Um detalhe importante é que as versões saudáveis não têm durabilidade longa, devem ser consumidas logo após a preparação, ou seja, é um sorvete a jato, que pode ser feito sempre que tiver a fruta congelada, um ótimo aproveitamento na época da safra, quando a fruta está mais doce, barata e abundante nos mercados.

Desempacote menos e descasque mais

Geisebel também está testando versões mais saudáveis de cheesecake, reduzindo a quantidade de cream cheese e adicionando um pouco de gelatina sem sabor para obter a consistência necessária do ponto de corte. Outra opção é substituir o cream cheese, que tem um custo mais elevado e maior teor de gordura, por ricota e nata, produtos minimamente processados, como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira .

A extensionista social e nutricionista da Epagri em Imbituba, Eloisa Rovaris Pinheiro, ressalta que a pitaia tem um valor nutricional importante, sendo rica em ferro, vitamina C e fibras solúveis que melhoram a saúde intestinal e ajudam no controle da diabete.

A fruta também é rica em antioxidantes como flavonoides, betacaroteno e licopeno, responsáveis pela cor vibrante e por reduzirem os radicais livres que causam danos às células. As principais fontes de radicais livres são o consumo de álcool, cigarro e alimentos ultraprocessados, como embutidos, bolachas, guloseimas e comida pronta congelada.

