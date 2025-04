A comissão especial será presidida pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) e a relatoria ficará com o deputado Arthur Lira (PP-AL).

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou na manhã desta quinta-feira (3), em suas redes sociais, que vai constituir uma comissão especial para analisar o Projeto de Lei 1087/25 , que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais.

