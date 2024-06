Polícia apreende drogas e celulares escondidos em buraco no presídio de Cruz Alta

A Polícia Civil apreendeu drogas e celulares dentro de um buraco escondido no Presídio de Cruz Alta. Agentes da Delegacia de Repressão às Drogas e Crime Organizado (Draco) e Polícia Penal encontraram o fundo falso embaixo da cama de uma cela no início da manhã desta segunda-feira (10).

Nas imagens (assista acima), é possível ver o momento em que os agentes encontram as drogas e objetos. Gravações da Polícia Civil mostram que o buraco ficava escondido embaixo de uma cama e era protegido por uma pedra falsa.

No buraco havia três quilos de maconha, um quilo e meio de cocaína, duas balanças de precisão, oito facas, 25 celulares e diversos chips para os dispositivos. Segundo o órgão de segurança, a droga guardada no local era vendida para outros detentos.

A investigação sobre o fundo falso começou há meses e alguns indícios levaram à operação desta segunda-feira. A Polícia Civil não divulgou se há ou quais são os suspeitos de usar o local como depósito.

Segundo o delegado Ricardo Brum Rodrigues, o foco é identificar as pessoas envolvidas no crime. Há evidências, porém, de que as drogas e objetos pertenciam a diversos detentos.

Com informações da ZH.