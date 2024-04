‘Se não tivesse acordado, acho que nem estaria aqui’, diz sobrevivente de incêndio em Porto Alegre

Apesar de terem duas entradas diferentes, os dois prédios vizinhos da Pousada Garoa teriam exatamente a mesma estrutura. “Era um quarto de madeira. Só a fachada é de material. É um quartinho de três metros por dois, tudo de madeira. Tem só uma cama e um armariozinho, tipo isso aqui”, diz Julio, apontando para um pequeno móvel, do tamanho de uma mala, que havia sido retirado do prédio que não pegou fogo. “Se eu empurrasse a minha parede, eu via o vizinho. Era só uma divisória. No cartaz dizia que era isso e aquilo, nunca teve. Isso aqui tem infestação de rato. Denunciaram, põe veneno. Agora tem barata… não era uma higiene completa. Eles eram de cobrar, mas não de manter o troço em dia. Tá ligado, irmão?”.

Morador do mesmo prédio, Marco Aurélio de Souza, 39 anos, diz que a situação de ambos os imóveis era insalubre. “Eu fiquei quatro dias e não consegui permanecer no quarto, me coçava as pernas e parecia que me arrancava pedaço, por causa das baratas e dos percevejos. Imagina tu entrar dentro dum alojamento inteiro e estar infestado de barata. Tu vai acessar a cozinha, é barata por cima do fogão, em cima da pia, dentro do banheiro, do quarto, por tudo. Se tu não botar tampa em cima da panela, não consegue fazer uma comida. É uma situação desumana”.

Adauto Machado da Silva estava caminhando pela Voluntários da Pátria quando ouviu falar sobre o incêndio. Subiu a Farrapos e diz que, de longe, já era possível ver as labaredas saindo pela janela, o gritedo, viaturas chegando, carro do Corpo de Bombeiros, sirenes. “Muito tumulto”. Logo, as autoridades isolaram o local e tentaram afastar os populares dos arredores, mas Adauto diz que foi possível ver os corpos sendo retirados. “É uma coisa que não é corriqueira, a gente não é acostumado a ver esse tipo de situação. Eu só fui saber a quantia de pessoas mortas agora pela manhã”, diz.

Morador da vizinhança, ele diz que, no passado, já passou por várias das pousadas que se espalham pela Av. Farrapos. A Garoa, para ele, se destaca por ser um “labirinto”. “É um andar de um prédio que eles separam com madeira, lambri ou madeirite, que é mais usado como compensado, e divide em dez, quinze quartos por andar. Cada quarto tem dois metros por três, na base. A maioria não têm janela, porque os únicos quartos que têm acesso a janela são da frente. Os do meio e do fundo não têm. Pega uma lateral que tem parede, não tem janela, tem só porta. A fiação é precária”, relata.

Marco pagava o aluguel da pousada com um voucher que recebia de um programa de compra de vagas da Prefeitura de Porto Alegre em espaços de abrigamento. Ele conta que também já passou “por todas” as pousadas da região e que a situação se repete na maioria delas. “A única pousada que eles dão condição para morar é na Benjamin Constant, que é a matriz da Garoa. É o único lugar que tem um quarto adequado, não tem barata, não tem rato, não tem bicho. O restante das pousadas, só muda o endereço, são todas iguais. A fiação é toda enjambrada, uns fiozinhos finos. Eu já trabalhei com elétrica, como é que tu vai colocar uma fiação com uns cabinhos bem fininhos. Qualquer curto que der, pega fogo no quarto.”

Vizinha de quarto de Júlio, Marli Pires Pereira, 59 anos, também esperava do lado de fora do imóvel para saber sobre o destino das suas coisas. Para ela, que recebe o voucher da Prefeitura, foi oferecido um novo local para passar a noite de hoje, mas diz que não quer, pois prefere ir dormir no Centro. “Eu não quero nunca mais ver isso aí. Eu quero pegar todas as minhas coisas”.

Quando questionada sobre como era morar no local, responde com um misto de ironia e pragmatismo cru. “É normal. Eu não sei o que é coisa boa e ruim. Para mim, era ótimo. Aqui tem uma máquina de roupa que não lava direito. Micro-ondas que é cheio de barata. Mas eu vivia na rua, para mim, eu tava no paraíso”, diz.

Ela estava trabalhando durante a noite e tomou conhecimento do incêndio quando voltada para a pousada. Pela manhã, alternava momentos mais tranquilos e picos de emoção, marcados pela lembrança de amigos perdidos. “Se eu tinha amigos? Todos são meus amigos. Eu tô tentando ver um por um e sei que mais da metade eu não vou ver mais. Mais da metade. Eu vi meus amigos saírem num saco, jogados dentro dum…[enxuga as lágrimas]. Nós todos somos uma família, e não é que são amigos de dois meses que estou aqui, mas de muitos anos atrás. Convivemos nas pensões, na rua, moradores de rua, é amizade de anos. Casualmente, a gente se pecha nas pensões. Somos peregrinos”, diz Marli, conta morar na rua há, pelo menos, 15 anos.

Júlio Machado diz que conhecia todo mundo que morava na pousada, mas tinha mais intimidade com um rapaz chamado Anderson, 42 anos, que alugava a divisória ao seu lado e tinha se mudado para o prédio do lado, que sofreu o incêndio, na quarta-feira.

Assim como Marli, ele esperou a manhã toda do lado de fora do prédio que não pegou fogo, mas que estava interditado. A sua preocupação era, primeiro, se poderia retirar as suas coisas. Segundo, onde iria dormir essa noite. Funcionário público aposentado, ele pagava do seu dinheiro os R$ 550 anunciados como valor do aluguel, tendo quitado o mês de abril com antecedência até o dia 30. “Agora, é a realidade. A maioria que mora nesses lugares é morador de rua, tem o voucher. Eu pago, com o meu dinheiro. Fui funcionário público mais de 30 anos. A partir de hoje, eu tô na rua, não tenho garantia de nada”, diz. “A prioridade é a vida, mas os meus negócios?”

Na alternância de emoções, Marli diz que, apesar de querer pegar seus pertences, a sensação de entrar no prédio seria muito ruim. “Ter que subir as escadarias e dar de cada com o cheiro de morte”, diz, antes de finalizar. “Se nós estamos na rua, nos dão um pé na bunda. Se entramos ali, botam fogo na gente”.