Fraport estima que aeroporto Salgado Filho só irá reabrir em dezembro

Sul 21 – A Fraport, concessionária do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, informou nesta segunda-feira (3) que o atual prazo para retomada das operações no terminal é dezembro deste ano. O prazo foi dado durante vistoria realizada no aeroporto durante a manhã, com a participação da CEO da Fraport, Andreea Pal, do ministro extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e de outras autoridades federais e estaduais. Apesar de grande parte da inundação do aeroporto já ter recuado, a pista ainda permanecia com pontos de alagamento pela manhã.

Após a vistoria, Pimenta destacou que esta semana será marcada pelo reforço do trabalho de limpeza da pista e das instalações internas do aeroporto, bem como da sondagem do solo, que é o procedimento realizado para avaliar a situação da pista.

“É uma prioridade acompanhar e, no menor tempo possível, fazer com que esse aeroporto possa voltar a funcionar. Isso é estratégico para a logística do Estado do Rio Grande do Sul, é estratégico para a economia do Estado. E nós vamos, enquanto ministério, criar uma sala permanente de acompanhamento desse tema do aeroporto”, disse o ministro.

A limpeza consiste em uma ampla varredura em toda a extensão das pistas, taxiways e pátios de aeronaves para a retirada de entulhos e detritos. Em paralelo, foram iniciados os testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, desde a compactação até a pavimentação, para que tecnicamente seja possível afirmar os impactos causados pelo acúmulo de água durante as últimas semanas. Esse período de testes tem previsão de durar aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. A Fraport estima que, no início de julho, seja possível detalhar as necessidades de intervenções na pista.

O ministro também comentou o pedido feito pela Fraport à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no dia 21, de reavaliação dos termos da concessão. Segundo Pimenta, essa discussão não pode atrapalhar a retomada das operações no aeroporto.

“É preciso que a concessionária avance na discussão com a Anac, com o Ministério dos Portos e Aeroportos e da AGU [Advocacia-Geral da União], no sentido de restabelecer o equilíbrio do contrato da concessão, mas isso não pode ser um impeditivo para que o trabalho seja acelerado, que ele avance, limpeza, sondagem, reconstrução, nada pode ser impeditivo que atrase ainda mais aquilo que para nós é estratégico e fundamental, que é o mais rápido possível o aeroporto Salgado Filho funcionando”, afirmou Pimenta.

A informação de retomada das operações em dezembro também foi confirmada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), presidente a Frente Parlamentar da Aviação, que participou da vistoria. “A intenção da Fraport e dos governos federal e estadual é que o aeroporto Salgado Filho esteja operando em dezembro desse ano para pouso e decolagens. Em vistoria realizada nesta segunda-feira, esse prazo foi apresentado”, disse.

Antunes também disse que a Fraport estimou os prejuízos ao aeroporto em R$ 300 milhões, sendo que R$ 45 milhões apenas em equipamentos. Sobre isso, a Fraport informa que ainda não é possível detalhar o valor total dos danos e quais equipamentos precisarão ser substituídos ou reparados. A concessionária disse ainda está em contato permanente com as seguradoras para avaliação do cenário, recebendo vistorias recorrentes e realizando o inventário de todos os itens que foram impactados.

“Estamos atuando junto ao Governo Federal para acelerarmos a retomada do aeroporto. Estamos fazendo a nossa parte com diversas atividades já iniciadas. Se os impactos forem menores do que os previstos inicialmente, vamos torcer para que o aeroporto esteja disponível para o final do ano”, disse Andreea Pal, CEO da Fraport Brasil.

Também participaram da vistoria o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, o diretor-presidente da Anac, Tiago Sousa Pereira, o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, o chefe de gabinete do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Anderson Lessa, e Lucas Massahiro Kokubu, auditor do Tribunal de Contas da União.

Desde o dia 27 de maio, a operação da Fraport está sendo realizada junto à base aérea de Canoas, por meio do Terminal ParkShopping Canoas.