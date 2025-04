Projeto define regras para o uso de réplicas de humanos geradas por IA em obras de audiovisual

Pelo texto, o uso da réplica digital em obras depende de autorização prévia e escrita do titular da voz, imagem ou outra característica identificável. A autorização deve constar em contrato que define ainda o prazo de licenciamento e a remuneração do titular a cada nova utilização.

