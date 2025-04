Farmácia básica do município atende 1.200 pacientes por mês

Com informações da Rádio Verdade FM

Os remédios mais procurados incluem analgésicos, antitérmicos, protetores gástricos, anti-hipertensivos e antidepressivos. O secretário de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira, reforça a importância do acesso gratuito aos medicamentos para garantir o bem-estar da população. Ele também destaca que o município segue investindo para ampliar a oferta de medicamentos e agilizar os processos de solicitação.

Os medicamentos são adquiridos pelo município por meio do CISA e, quando não disponíveis, podem ser obtidos via Sistema AME ou, em casos específicos, por meio da Defensoria Pública. Além disso, há um auxílio financeiro municipal para compra de remédios em farmácias privadas quando não há outra alternativa.

A farmácia básica de Vista Gaúcha, anexa ao Hospital Municipal, atende cerca de 1.200 pacientes mensalmente, oferecendo gratuitamente 232 tipos de medicamentos. O serviço, essencial para a população, registra até 1.700 atendimentos no balcão por mês.

