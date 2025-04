Polícia Civil e Brigada Militar levam diálogo sobre violência e sonhos a alunos em Três Passos

Na quarta-feira, 02, teve início na EMEF 25 de Julho, em Três Passos, o projeto "Laços que Protegem: Construindo um Diálogo para uma Vida Sem Violência", uma iniciativa que reúne diversas entidades do município, incluindo a Polícia Civil, Brigada Militar, SENAC e SESC. O objetivo é enfrentar situações de violência por meio da conscientização e do diálogo com alunos, professores e famílias.

Nos dias 03 e 04/04, as atividades foram direcionadas aos estudantes. Policiais civis e militares conduziram palestras para cerca de 260 alunos, abordando temas como os tipos de violência (física, psicológica, financeira), atos infracionais, segurança pessoal e o papel da polícia na sociedade. Além disso, os agentes destacaram a importância de sonhos e projetos de vida como forma de prevenir situações de risco.

A Brigada Militar também apresentou seus projetos, como a Patrulha Maria da Penha e o PROERD, reforçando a atuação das instituições no combate à violência doméstica e na proteção da comunidade.

Nesta sexta-feira (04/04), o SENAC promove uma palestra sobre comunicação social, enquanto no sábado (05/04), as atividades serão voltadas às famílias. Os pais participarão de uma oficina sobre comunicação não violenta, e as crianças terão acesso a uma peça teatral organizada pelo SESC.

O projeto busca fortalecer a Rede de Proteção Social do município, incentivando a prevenção e o diálogo como ferramentas essenciais para uma sociedade mais segura e acolhedora.