Polícia Civil recupera veículo furtado em Três Passos

A Polícia Civil, por meio de agentes da Delegacia de Polícia de Três Passos, recuperou na quarta-feira, 03, uma camioneta Fiat Strada, de placa IKS-8989, que havia sido furtada no dia 27 de fevereiro de 2025.

O veículo foi localizado parcialmente desmontado no interior do município de Braga. De acordo com as autoridades, a camioneta foi furtada no Bairro Pindorama, em Três Passos, e recuperada em Linha Pessegueiro, no município de Bom Progresso.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelo furto e determinar as circunstâncias do crime.