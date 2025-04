Mirna Braucks celebra 18 anos à frente do Hospital Santo Antônio com homenagem especial

Na manhã de terça-feira, 1, o Hospital Santo Antônio celebrou os 18 anos de gestão de Mirna Braucks com um evento especial que reuniu colaboradores, membros da diretoria e familiares. Como parte da tradição anual, a gestora realizou o plantio de uma árvore no pátio do hospital, simbolizando mais um ciclo de crescimento e compromisso com a instituição.

Durante a solenidade, os aos presentes prestaram homenagens a Mirna Braucks, reconhecendo sua dedicação e os

avanços conquistados ao longo dos anos. Sob sua liderança, o Hospital Santo Antônio tem se consolidado como referência na região, ampliando constantemente seus serviços e investindo em melhorias para oferecer um atendimento de excelência à população.

Após os discursos, um café da manhã especial foi servido aos convidados, reforçando o espírito de união e gratidão entre os colaboradores. Em seguida, aconteceu o tradicional plantio de um cipreste, um gesto simbólico que representa o crescimento contínuo da instituição e seu compromisso com a saúde pública.

Em sua fala, Mirna Braucks destacou a importância do trabalho conjunto para garantir um atendimento de qualidade. “Nosso compromisso com a comunidade é diário e buscamos constantemente novos serviços e especialidades para

oferecer um atendimento cada vez melhor à nossa região”, ressaltou.

O Hospital Santo Antônio segue firme em sua missão de promover assistência médica qualificada, fortalecendo parcerias e investindo em melhorias para atender às necessidades dos pacientes e de suas famílias.

Com informações da Rede Província de Comunicação e Rádio Municipal